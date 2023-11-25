Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Три государственных банка возглавили рейтинг самых прибыльных

Приватбанк по итогам третьего квартала 2023 снова возглавил перечень самых прибыльных, заработав 13,62 млрд грн. На втором месте по этому показателю - Ощадбанк (7,34 млрд грн), на третьем - национализированный в июле Сенс-Банк (3,44 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В пятерке банков с самой большой прибылью в третьем квартале также оказались два банка с иностранным капиталом — Райффайзен Банк (3,02 млрд грн) и Укрсиббанк (2,1 млрд грн).

На шестом месте по размеру прибыли оказался ПУМБ (2 млрд грн). На седьмом - венгерский ОТП Банк (1,89 млрд грн). На восьмом – еще один государственный банк Укрэксимбанк (1,62 млрд грн). На 9 и 10 местах – еще два банка с иностранным капиталом Ситибанк (1,47 млрд грн) и Креди Агриколь Банк (1,3 млрд грн).

2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу пять банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

В отличие от предыдущей недел, на этот раз единой тенденции не было: если один банк продолжил политику снижения процентных ставок, то четыре, наоборот, повысили их.

Коминбанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6, 9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 15,75 до 16,25% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 16 до 16,50% годовых;

на 12 месяцев – с 16,25 до 16,75% годовых.

МТБ Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 16,30 до 16,80% годовых;

на 6 месяцев – с 15,50 до 16% годовых.

ПУМБ повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 9 месяцев на 1% годовых:

на 3 и 6 месяцев – с 14 до 15% годовых;

на 9 месяцев – с 12 до 13% годовых.

Кредобанк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 12 до 13% годовых.

Сенс Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 2 до 1,50% годовых;

на 6 месяцев – с 2,25 до 1,75% годовых;

на 12 месяцев – с 2,50 до 2% годовых.

Также Сенс Банк снизил процентные ставки по депозитам в евро на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 0,25 до 0,01% годовых;

на 6 месяцев – с 0,50 до 0,01% годовых;

на 12 месяцев – с 0,75 до 0,25% годовых.

3. Черная Пятница от Сенс Банк: продажа долларов по 36,60

Клиенты Сенс Банк имели возможность 24 ноября приобрести доллары США по «здоровой» цене – 36,6 грн/доллар. Информация об этом появилась накануне вечером на сайте﻿ банка. Правда, купить дешево можно было только онлайн:

- на 50 000 гривен – в пределах месячного лимита, установленного НБУ;

- на 200 000 гривен – с дальнейшим размещением на депозит от трех месяцев плюс 50 000 гривен. Т.е. всего на 250 000 гривен.

Банк анонсировал, что такие условия покупки онлайн будут действовать сутки с 0:00 по 23:59 24 ноября. Фактически в 20:40 банк поднял курс продажи до 37,30.

Но объявил, что в Киберпонедельник (27 ноября) акция повторится. Правда, теперь возможность купить валюту по такой цене у клиентов банка будет всего час – с 10:00 до 11:00.

4. Izibank и Sportbank меняют свои тарифы

С 20 декабря Izibank вводит 20%-ную комиссию (максимум – 10 000 гривен) за снятие наличных в кассах «Таскомбанка» или переводы на счета в других банках при прекращении деловых отношений по инициативе банка.

С обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте﻿ банка.

Таким образом, Izibank стал вторым известным банком, который ввел большую комиссию за перечисление собственных средств при прекращении деловых отношений по инициативе банка. Также комиссию в размере 30% за перевод средств на счета в других банках при отказе в обслуживании начисляет А-Банк.

Sportbank c 4 декабря поднимет комиссию за погашение кредитов по услугам «Рассрочка «Плати частями», «Простая рассрочка» и «Кредит наличными» с 2,9 до 4,9%. Детали – на сайте﻿ банка.

5. Акция от Приватбанка и сети АЗС WOG

C 24 по 26 ноября 2023 года при заправке на АЗС WOG есть возможность получить скидку до 10 гривен на литре. Для этого необходимо рассчитаться картой Приватбанка «Универсальная»/«Универсальная Gold» или любой премиальной от международной платежной системы VISA через сервис «WOG Pay» или терминал самообслуживания «WOG Pay Box». Оплаты через кассу не берут участие в акции.

Размер скидки:

- 10 гривен за каждый литр бензина или дизельного топлива («Мустанг», «Мустанг 95», «Мустанг 100», «А95»)

- 8 гривен за каждый литр ДТ «Евро 5»;

- 4 гривны за каждый литр газа.

Скидка предоставляется неограниченное количество раз в течение срока действия акции.

Скидка применяется автоматически, специально регистрироваться в акции не нужно.