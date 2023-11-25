Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Три державні банки очолили рейтинг найприбутковіших

Приватбанк за підсумками третього кварталу 2023 року знову очолив перелік найприбутковіших, заробивши 13,62 млрд грн. На другому місці за цим показником – Ощадбанк (7,34 млрд грн), на третьому – націоналізований у липні Сенс-Банк (3,44 млрд грн). Про це свідчать дані Національного банку України.

У п'ятірці банків з найбільшим прибутком у третьому кварталі також опинилися два банки з іноземним капіталом — Райффайзен Банк (3,02 млрд грн) та Укрсиббанк (2,1 млрд грн).

На шостому місці за розміром прибутку опинився ПУМБ (2 млрд. грн.). На сьомому – угорський ОТП Банк (1,89 млрд грн). На восьмому – ще один державний банк Укрексімбанку (1,62 млрд грн). На 9 та 10 місцях – ще два банки з іноземним капіталом Сітібанк (1,47 млрд грн) та Креді Агріколь Банк (1,3 млрд грн).

2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу п'ять банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

На відміну від попереднього тижня цього разу єдиної тенденції не було: якщо один банк продовжив політику зниження відсоткових ставок, то чотири, навпаки, підвищили їх.

Комінбанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6, 9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – з 15,75% до 16,25% річних;

на 6 та 9 місяців – з 16 до 16,50% річних;

на 12 місяців - з 16,25 до 16,75% річних.

МТБ Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – із 16,30 до 16,80% річних;

на 6 місяців – із 15,50 до 16% річних.

ПУМБ підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 9 місяців на 1% річних:

на 3 та 6 місяців – з 14 до 15% річних;

на 9 місяців - з 12 до 13% річних.

Кредобанк підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 12 місяців з 12 до 13% річних.

Сенс Банк знизив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 2 до 1,50% річних;

на 6 місяців – з 2,25 до 1,75% річних;

на 12 місяців – з 2,50 до 2% річних.

Також Сенс Банк знизив процентні ставки за депозитами в євро на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 0,25 до 0,01% річних;

на 6 місяців – з 0,50 до 0,01% річних;

на 12 місяців - з 0,75 до 0,25% річних.

3. Чорна П'ятниця від Сенс Банк: продаж доларів по 36,60

Клієнти Сенс Банк мали змогу 24 листопада придбати долари США за «здоровою» ціною – 36,6 грн/долар. Інформація про це з'явилася напередодні ввечері на сайті банку. Щоправда, купити дешево можна було лише онлайн:

- на 50 000 гривень – у межах місячного ліміту, встановленого НБУ;

- на 200 тисяч гривень – з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців плюс 50 тисяч гривень. Тобто. лише на 250 000 гривень.

Банк анонсував, що такі умови покупки онлайн діятимуть добу з 0:00 до 23:59 24 листопада. Фактично о 20.40 банк підняв курс продажу до 37,30.

Але оголосив, що в Кіберпонеділок (27 листопада) акція повториться. Щоправда, тепер можливість купити валюту за такою ціною клієнтам банку буде лише година – з 10:00 до 11:00 .

4. Izibank та Sportbank змінюють свої тарифи

З 20 грудня Izibank запроваджує 20% комісію (максимум – 10 000 гривень) за зняття готівки в касах «Таскомбанку» або перекази на рахунки в інших банках при припиненні ділових відносин за ініціативою банку.

З оновленими тарифами можна ознайомитись на сайті банку.

Таким чином, Izibank став другим відомим банком, який запровадив велику комісію за перерахування власних коштів у разі припинення ділових відносин з ініціативи банку. Також комісію у розмірі 30% за переказ коштів на рахунки в інших банках при відмові в обслуговуванні нараховує А-Банк.

Sportbank з 4 грудня підніме комісію за погашення кредитів за послугами «Розстрочка «Плати частинами», «Проста розстрочка» та «Кредит готівкою» з 2,9 до 4,9%. Деталі – на сайті банку.

5. Акція від Приватбанку та мережі АЗС WOG

З 24 до 26 листопада 2023 року при заправці на АЗС WOG є можливість отримати знижку до 10 гривень на літрі. Для цього необхідно розрахуватися карткою Приватбанку «Універсальна»/«Універсальна Gold» або будь-якою преміальною від міжнародної платіжної системи VISA через сервіс WOG Pay або термінал самообслуговування WOG Pay Box. Оплати через касу не беруть участі у акції.

Розмір знижки:

- 10 гривень за кожний літр бензину чи дизельного палива («Мустанг», «Мустанг 95», «Мустанг 100», «А95»)

- 8 гривень за кожний літр ДП «Євро 5»;

- 4 гривні за кожний літр газу.

Знижка надається необмежену кількість разів протягом дії акції.

Знижка застосовується автоматично, спеціально реєструватись в акції не потрібно.