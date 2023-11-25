РосСМИ: Россия из-за санкций потеряла 76 пассажирских самолетов

Российский министр транспорта Виталий Савельев заявил, что в результате введенных против авиаотрасли санкций РФ потеряла 76 пассажирских самолетов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает российский Коммерсант.

"Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов" , - сказал Савельев.

Отмечается, что санкции в отношении российской авиаотрасли были введены после начала российского вторжения в Украину. В частности, США и ЕС запретили поставки в РФ самолетов и комплектующих, а также обязали лизингодателей вернуть самолеты, которые уже сдали в лизинг (их количество, по данным Bloomberg, составляло до 40% российского флота).

Кроме того, иностранные суда российских авиакомпаний арестовали за рубежом.

"Как стало известно 16 ноября, в ГТЛК (крупнейшая лизинговая компания РФ - ЭП) отказались от анонсированных летом планов на 30% повысить ставки на лизинг 37 самолетов, принадлежавших дочерней GTLK Europe. Большинство этих лайнеров эксплуатируют "Аэрофлот" и "Россия", а также S7, "Аврора" и "Ямал". Компромисса, по данным "Коммерсанта", удалось достичь благодаря вмешательству Минтранса" , - говорится в сообщении.

Напоминаем:

В октябре Россия подала жалобу в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о нарушении правил авиасообщения странами Запада.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину против авиационной отрасли РФ были введены масштабные санкции, которые закрыли для российских самолетов воздушное пространство над многими странами мира.

Однако более чувствительно санкции ударили по состоянию авиаотрасли. В 2023 году на российских самолетах стало опасно летать. Авиационные инциденты случаются с регулярным постоянством.

Несмотря на это, большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, которое необходимо для гарантии их летной годности.

При этом в России начали скрывать несправности самолетов.

В частности, российская авиакомпания "Аэрофлот" выпустила внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических отказах и неисправностях оборудования салона в бортовой журнал (Cabin Log Book) только после согласования с командиром самолета. Такая же практика распространена в других авиакомпаниях.