РосЗМІ: Росія через санкції втратила 76 пасажирських літаків

Російський міністр транспорту Віталій Савельєв заявив, що внаслідок запроваджених проти авіагалузі санкцій РФ втратила 76 пасажирських літаків, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє російський Комерсант.

"Нас несподівано застали зненацька тоді рішеннями забрати літаки. Загалом ми втратили 76 пасажирських суден" , – сказав Савельєв.

Зазначається, що санкції щодо російської авіагалузі були введені після початку російського вторгнення в Україну. Зокрема, США і ЄС заборонили постачання в РФ літаків і комплектуючих, а також зобов'язали лізингодавців повернути літаки, які вже здали в лізинг (їх кількість, за даними Bloomberg, становила до 40% російського флоту).

Крім того, іноземні судна російських авіакомпаній заарештували за кордоном.

"Як стало відомо 16 листопада, в ГТЛК (найбільша лізингова компанія РФ – ЕП) відмовилися від анонсованих влітку планів на 30% підвищити ставки на лізинг 37 літаків, що належали дочірній GTLK Europe. Більшість цих лайнерів експлуатують "Аерофлот" і "Росія", а також S7, "Аврора" і "Ямал". Компромісу, за даними "Комерсанта", вдалося досягти завдяки втручанню Мінтрансу" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У жовтні Росія подала скаргу до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) про порушення правил авіасполучення країнами Заходу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти авіаційної галузі РФ було запроваджено масштабні санкції, які закрили для російських літаків повітряний простір над багатьма країнами світу.

Однак більш чутливо санкції вдарили по стану авіагалузі. У 2023 році на російських літаках стало небезпечно літати. Авіаційні інциденти трапляються з регулярною постійністю.

Попри це, більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності.

При цьому в Росії почали приховувати несправності літаків.

Зокрема, російська авіакомпанія "Аерофлот" випустила внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники мають вносити дані про технічні відмови та несправності обладнання салону до бортового журналу (Cabin Log Book) тільки після узгодження з командиром літака. Така ж практика поширена в інших авіакомпаніях.