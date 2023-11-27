В Одессе из-за непогоды не ходит почти весь электротранспорт

По состоянию на 7 утра в Одессе зафиксировали 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта − сейчас большая часть троллейбусов и трамваев не курсируют, сообщает Украинская правда.

"Сейчас работают следующие маршруты: трамвай №17 (только до 6 ст. Большого Фонтана), трамвай №11, трамвай №12 по сокращенному маршруту Слободской рынок − Алексеевская площадь, троллейбус №12, троллейбус №7 по сокращенному маршруту от ул. Архитекторской до ж/д вокзала.

По всем остальным маршрутам электротранспорт в связи со значительными повреждениями контактной сети пока не движется", – сообщили в Одесском горсовете.

Сообщается, что по маршруту трамвая №20 пустили автобус.

К ликвидации последствий непогоды привлекли 15 единиц спецтехники и аварийные бригады КП "Одесгорэлектротранс".

Всего в Одессе существует 14 маршрутов трамваев и 7 маршрутов троллейбусов.