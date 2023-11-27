В Одесі через негоду не курсує майже весь електротранспорт
Станом на 7 ранку в Одесі зафіксували 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту − наразі більшість тролейбусів і трамваїв не курсують, повідомляє Українська правда.
"Наразі працюють такі маршрути: трамвай №17 (тільки до 6 ст. Великого Фонтану), трамвай №11, трамвай №12 по скороченому маршруту Слободський ринок − Олексіївська площа, тролейбус №12, тролейбус №7 по скороченому маршруту від вул. Архітекторської до ж/д вокзалу.
По всім іншим маршрутам електротранспорт у зв’язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається", – повідомили в Одеській міськраді.
Повідомляється, що по маршруту трамвая №20 пустили автобус.
Над ліквідацією наслідків негоди залучили 15 одиниць спецтехніки та аварійні бригади КП "Одесміськелектротранс".
Загалом в Одесі існує 14 маршрутів трамваїв та 7 маршрутів тролейбусів.