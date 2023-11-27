Курсы английского языка онлайн #1

Всегда мечтали выучить английский, но постоянно откладывали «на потом»? Не стоит колебаться, ведь Украина уверенно шагает в Евросоюз. А вот статистика от Минцифры не радует: 49% взрослого населения нашей страны не понимают язык международного общения. Тем, кто входит в этот процент, следует исправлять ситуацию. Читать Стивена Кинга в оригинале и смотреть «Доктора Хауса» без перевода поможет школа английского языка Speak Up. Регистрируйтесь на онлайн-курс и достигайте невероятных результатов в кратчайшие сроки!

Четыре причины начать обучение

Начните обучение уже сейчас, чтобы расширить собственные возможности, среди которых:

Карьерный рост. Специалистам со знанием английского работодатели предлагают должности со значительно большей зарплатой, потому что они могут свободно общаться с иностранными партнерами, посещать семинары и форумы за границей, работать над международными проектами. Комфортные путешествия. Зная английский язык, вы сможете осматривать достопримечательности без сопровождения гида. Вы легко спросите дорогу у местных жителей, забронируете номер в отеле, купите все необходимое в магазине, закажите такси. Свободный просмотр иноязычного контента. Согласитесь, ожидание перевода интересной книги или новинки кинематографа крайне раздражительно. Но у тех, кто владеет английским, таких проблем нет. Они также понимают, о чем поют любимые исполнители, читают новости на зарубежных сайтах, спокойно разбираются с инструкциями по технике. Саморазвитие. Во время обучения в школе Speak Up вы не только познакомитесь с лексикой и грамматикой языка, но значительно расширите мировоззрение. Вы начнете интересоваться историей, традициями и культурой англоязычных стран. К тому же любое усвоение новых знаний — это тренировка памяти, которая не дает мозгу стареть.

Удобно ли учиться онлайн

Никакого дрескода, тесных кабинетов с неудобными стульями, изнурительных поездок и раннего подъема! Онлайн-курсы созданы для вашего комфорта. Выбирайте любое время для занятий и изучайте английский прямо из дома или офиса. Гибкое расписание позволит совмещать уроки с работой, домашними делами и досугом.

Опытные преподаватели уделяют студенту 100% внимания: прорабатывают пробелы в знаниях, возвращаются к непонятным моментам, объясняют новый материал без спешки, используют разнообразные интерактивные задачи.

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