Курси англійської мови онлайн #1

Завжди мріяли вивчити англійську, але постійно відкладали «на потім»? Годі вагатися, адже Україна впевнено крокує до Євросоюзу. А от статистика від Мінцифри не радує: 49% дорослого населення нашої країни не розуміють мови міжнародного спілкування. Тим, хто входить до цього відсотка, варто виправляти ситуацію. Читати Стівена Кінга в оригіналі та дивитися «Доктора Хауса» без перекладу допоможе школа англійської мови Speak Up. Реєструйтеся на онлайн-курс та досягайте неймовірних результатів у найкоротші терміни!

Чотири причини почати навчання

Розпочніть навчання вже зараз, щоб розширити власні можливості, серед яких:

Кар’єрне зростання. Фахівцям зі знанням англійської роботодавці пропонують посади зі значно більшою зарплатнею, тому що вони можуть вільно спілкуватися з іноземними партнерами, відвідувати семінари та форуми за кордоном, працювати над міжнародними проєктами. Комфортні мандрівки. Знаючи англійську мову, ви зможете оглядати культурні пам’ятки без супроводу гіда. Ви легко запитаєте дорогу в місцевих жителів, забронюєте номер у готелі, купите все необхідне у крамниці, замовите таксі. Вільний перегляд іншомовного контенту. Погодьтеся, очікування перекладу цікавої книги чи новинки кінематографа — вкрай дратівливе. Але ті, хто володіє англійською, таких проблем не мають. Вони також розуміють, про що співають улюблені виконавці, читають новини на закордонних сайтах, спокійно розбираються з інструкціями до техніки. Саморозвиток. Під час навчання у школі Speak Up ви не тільки познайомитеся з лексикою та граматикою мови, а й значно розширите світогляд. Ви почнете цікавитися історією, традиціями та культурою англомовних країн. До того ж будь-яке засвоєння нових знань — це тренування пам’яті, яке не дає мозку старіти.

Чи зручно навчатися онлайн

Жодного дрескоду, тісних кабінетів з незручними стільцями, виснажливих поїздок та раннього підйому! Онлайн-курси створені для вашого комфорту. Обирайте будь-який час для занять та вивчайте англійську просто з дому чи офісу. Гнучкий розклад дасть можливість поєднувати уроки з роботою, домашніми справами та дозвіллям.

Досвідчені викладачі приділяють студенту 100% уваги: пропрацьовують прогалини у знаннях, повертаються до незрозумілих моментів, пояснюють новий матеріал без поспіху, використовують різноманітні інтерактивні завдання.

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