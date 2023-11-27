Беспилотники снова атаковали авиазавод в Смоленской области РФ – Baza

В России утверждают, что якобы беспилотники ВСУ попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области.﻿, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как пишет Telegram-канал Baza, попытка атаки произошла утром 26 ноября. Всего в сторону завода летело как минимум два беспилотника самолетного типа.

Традиционно россияне заявляют о сбитии всех дронов. Первый из них якобы был сбит около 9:00 утра в Заднепровском районе Смоленска.

А через пол часа над Смоленском был замечен еще один беспилотник. Он, как сообщают в сети, якобы был подавлен силами РЭБ.

В результате "сбития" дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате была повреждена сама крыша и балка перекрытия. О пострадавших традиционно не сообщают.

Напомним, 17 ноября беспилотники уже пытались атаковать авиазавод в Смоленской области.