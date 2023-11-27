Безпілотники знову атакували авіазавод у Смоленській області РФ – Baza

У Росії стверджують, що нібито безпілотники ЗСУ спробували атакувати авіаційний завод у Смоленській області, пише Татьяна Степанова, РБК-Україна.

Як пише Telegram-канал Baza, спроба атаки сталася вранці 26 листопада. Всього у бік заводу летіло як мінімум два безпілотники літакового типу.

Традиційно росіяни заявляють про збиття всіх дронів. Перший з них нібито був збитий близько 9:00 ранку в Задніпровському районі Смоленська.

А через пів години над Смоленськом було помічено ще одного безпілотника. Він, як повідомляють у мережі, буцім-то був придушений силами РЕБ.

У результаті "збиття" дрон упав на дах одного з цехів заводу та вибухнув. Внаслідок чого було пошкоджено сам дах та балка перекриття. Про постраждалих традиційно не повідомляють.

Нагадаємо, 17 листопада безпілотники вже намагалися атакувати авіазавод у Смоленській області.