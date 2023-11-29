Секрет уникальности и ассортимент ликеров Baileys

На рынке алкогольных напитков представлен широкий ассортимент ликеров с разными вкусами. На их фоне выделяется Baileys в узнаваемых пузатых бутылках с лаконичными этикетками.

Классический Бейлис имеет белый цвет. Но в зависимости от вида, он может меняться. Во всей линейке доминируют сливки с легким оттенком карамели. Крепость напитка составляет 17% об. Он не отличается приторностью, хотя на 100 мл продукта приходится 20 г сахара.

История создания

При создании десертного напитка производителем преследовались маркетинговые цели. В семидесятых годах ирландский виски за границу практически не уходил. Поэтому компания для привлечения внимания к напитку разработала необычную рецептуру ликера Бейлис﻿ на основе аутентичного виски.

Результат оправдал ожидания. И у ликера, и у ирландского виски появилась масса поклонников.

Секрет уникальности

При производстве Baileys используются только натуральные компоненты. Сливочный букет ему дают не сухое молоко, ароматизаторы, а настоящие сливки из коровьего молока. Компоненты, придающие вкус и аромат, настаиваются на хорошем ирландском виски.

Ассортимент продукции

Запустив в производство сливочный ликер, бренд долгое время не пытался расширить линейку. И только после 2000 года поклонники напитка смогли попробовать новые вкусы. В их основе — все тот же приятный на вкус алкоголь, созданный на основе ирландского виски. Но состав дополнен натуральными вкусовыми добавками.

Сегодня компания производит несколько видов ликеров, каждый из которых имеет особенный вкус:

Original. В составе виски, сливки, карамель, шоколад. Все продукты только ирландского происхождения.

Mint Chocolate. Шоколадно-мятный Бейлис. В отличие от Original, шоколад с мятой являются доминирующими ингредиентами.

Creme Caramel. В аромате и вкусе напитка хорошо слышна карамель. При этом вкус алкоголя сбалансированный, без излишней сладости.

Cream Coffee. Сочетает сливочный ликер с кофе. Насыщенный аромат ему придают натуральные кофейные зерна.

Hazelnut. Сливки здесь совмещены с орехами. Фундук дает напитку терпкое послевкусие и насыщенный аромат.

Strawberries & Cream. Имеет приятный аромат и вкус сливок и лесных ягод.

Как правильно пить Бейлис

Для подачи ликера подходят стопки или специальные рюмки. Пить его надо после еды, дегустируя небольшими порциями. Важно смаковать каждый глоток, наслаждаясь великолепным ароматом.

Ликеры не надо охлаждать перед подачей. Как только вы получили напиток, заказанный в маркете алкогольных штук МАУДАУ﻿, его сразу же можно разливать в сосуды и добавлять в них лед.

Каждый ликер производителя имеет свой насыщенный вкус. Его можно употреблять как самостоятельный напиток или использовать как основу для коктейлей.