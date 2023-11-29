Секрет унікальності та асортимент лікерів Baileys

На ринку алкогольних напоїв представлений широкий асортимент лікерів із різними смаками. На їхньому тлі виділяється Baileys у впізнаваних пузатих пляшках із лаконічними етикетками.

Класичний Бейліс має білий колір. Але залежно від різновиду, він може змінюватися. У всій лінійці домінують вершки з легким відтінком карамелі. Міцність напою становить 17% об. Він не вирізняється дуже сильною солодкістю, хоча на 100 мл продукту припадає 20 г цукру.

Історія створення

Під час створення десертного напою виробник переслідував маркетингові цілі. У сімдесятих роках ірландський віскі за кордон практично не йшов. Тому компанія, для привернення уваги до напою, розробила незвичайну рецептуру лікеру Бейліс﻿ на основі автентичного віскі.

Результат виправдав очікування. І в лікеру, і в ірландського віскі з'явилася маса шанувальників.

Секрет унікальності

Під час виробництва Baileys використовуються тільки натуральні компоненти. Вершковий букет йому дають не сухе молоко, ароматизатори, а справжні вершки з коров'ячого молока. Компоненти, що надають смаку й аромату, настоюються на хорошому ірландському віскі.

Асортимент продукції

Запустивши у виробництво вершковий лікер, бренд довгий час не намагався розширити лінійку. І тільки після 2000 року шанувальники напою змогли спробувати нові смаки. У їхній основі — той самий приємний на смак алкоголь, створений на основі ірландського віскі. Але склад доповнено натуральними смаковими добавками.

Сьогодні компанія виробляє кілька типів лікерів, кожен із яких має особливий смак:

Original. У складі віскі, вершки, карамель, шоколад. Усі продукти тільки ірландського походження.

Mint Chocolate. Шоколадно-м'ятний Бейліс. На відміну від Original, шоколад із м'ятою є домінуючими інгредієнтами.

Creme Caramel. В ароматі та смаку напою добре чути карамель. Водночас смак алкоголю збалансований, без зайвої солодкості.

Cream Coffee. Поєднує вершковий лікер із кавою. Насиченого аромату йому надають натуральні кавові зерна.

Hazelnut. Вершки тут поєднані з горіхами. Фундук дає напою терпкий післясмак і насичений аромат.

Strawberries & Cream. Має приємний аромат і смак вершків і лісових ягід.

Як правильно пити Бейліс

Для подачі лікеру підходять стопки або спеціальні чарки. Пити його треба після їжі, дегустуючи невеликими порціями. Важливо смакувати кожен ковток, насолоджуючись чудовим ароматом.

Лікери не треба охолоджувати перед подачею. Щойно ви отримали напій, замовлений у маркеті алкогольних штук МАУДАУ﻿, його відразу ж можна розливати в посудини та додавати в них лід.

Кожен лікер виробника має свій насичений смак. Його можна вживати як самостійний напій або використовувати як основу для коктейлів.