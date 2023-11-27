Нацбанк обозначил границы для курса доллара

На прошлой неделе безналичный курс доллара вновь в очередной раз ненадолго опустился ниже 36,00 гривен. Минимальные значения, а именно 35,975 гривен на позиции «бид» и 36,03 гривен на позиции «оффер» были зафиксированы уже в понедельник 20 ноября.

Национальный банк, который активно проводил интервенции и на прошлой неделе, тем не менее не позволил доллару упасть еще сильнее. Уменьшив объем своих продаж в понедельник и вторник, НБУ дал рынку четкий и недвусмысленный меседж: ниже 36 гривен стоимость безналичного доллара опускать не будут.

Такая позиция регулятора продиктована интересами компаний-экспортеров, которые явно не намерены продавать доллар слишком дешево. Поэтому Нацбанку приходится балансировать, удерживая курс в узком диапазоне. Для этого на прошлой неделе он продал 522,10 млн долларов, что в 1,4 раза меньше, чем неделей ранее.

В понедельник 27 ноября котировки на межбанке пошли вверх, достигнув 36,29 гривен на позиции «бид» и 36,30 гривен на позиции «оффер». Как сообщили порталу «Курс Украины» представители казначейства одного из коммерческих банков, «сегодня НБУ продает редко и мелкими объемами». По словам казначеев, когда доллар поднялся выше уровня 36,25, активизировались экспортеры и начали выставлять свои заявки на продажу.

Похоже, где-то в районе 36,30-36,35 гривен за одного безналичного «американца» проходит верхняя граница условного диапазона, который НБУ неявно обозначил и планирует поддерживать. В этом случае будут довольны все: и экспортеры, которым не придется продавать доллары слишком дешево, и импортеры, которых нынешний курс доллара спасает от убытков.

Дело в том, что текущая ситуация с блокировкой грузоперевозок через украино-польскую границу уже начинает сказываться на украинской экономике. В частности, сообщают о растущих проблемах с поставкой топлива в Украину. Сжиженный газ, который заходил со стороны Польши, уже начал расти в цене : блокировка польской границы привела к дефициту и повышению цен на него в Украине на 30%. Удерживая курс доллара на низком уровне, Национальный банк оказывает поддержку импортерам ГСМ, отлично понимая, что рост стоимости топлива мгновенно скажется на всех отраслях.

Что касается наличного доллара, на прошлой неделе он подешевел примерно на 50 копеек. Так, в прошлый понедельник в оптовых обменных пунктах столицы доллар продавали по 37,75-37,78 гривен, а в пятницу 24 ноября ценник опустили до 37,53-37,55 гривен.

К обеду понедельника крупные партии наличного «американца» в Киеве продают по 37,59-37,60 гривен. В прошлые мирные годы в это время доллар активно покупали розничные торговые сети, конвертирующие выручку после Черной Пятницы. Сейчас они покупают в основном безналичный доллар (спрос на который сегодня выше, чем в обычные дни), поэтому на наличном курсе это пока никак не отразилось.

Последняя неделя осени на валютном рынке ожидается относительно спокойной. Потребность в гривне для оплаты обязательных платежей и погашения кредитов обеспечит достаточное предложение валюты, поэтому резких колебаний и роста курса доллара можно пока не ждать.

По мнению аналитиков портала «Курс Украины», диапазон колебаний курса наличного доллара на предстоящей неделе останется прежним: 37,50-38,00 гривен. И лишь в декабре возможны более существенные его изменения.