Нацбанк окреслив межі для курсу долара

Минулого тижня безготівковий курс долара знову вкотре ненадовго опустився нижче за 36,00 гривень. Мінімальні значення, а саме 35,975 гривень на позиції «бід» та 36,03 гривень на позиції «оффер» було зафіксовано вже у понеділок 20 листопада.

Національний банк, який активно проводив інтервенції і минулого тижня, проте не дозволив долару впасти ще сильніше. Зменшивши обсяг своїх продажів у понеділок та вівторок, НБУ дав ринку чіткий і недвозначний меседж: нижче за 36 гривень вартість безготівкового долара не опускатимуть.

Така позиція регулятора продиктована інтересами компаній-експортерів, які явно не мають наміру продавати долар занадто дешево. Тому Нацбанку доводиться балансувати, утримуючи курс у вузькому діапазоні. Для цього минулого тижня він продав 522,10 млн. доларів, що в 1,4 рази менше, ніж тижнем раніше.

У понеділок 27 листопада котирування на міжбанку пішли догори, досягнувши 36,29 гривень на позиції «бід» та 36,30 гривень на позиції «оффер». Як повідомили порталу «Курс України» представники казначейства одного з комерційних банків, «сьогодні НБУ продає рідко та дрібними обсягами». За словами скарбників, коли долар піднявся вище за рівень 36,25, активізувалися експортери і почали виставляти свої заявки на продаж.

Схоже, десь у районі 36,30-36,35 гривень за одного безготівкового «американця» проходить верхня межа умовного діапазону, який НБУ неявно окреслив і планує підтримувати. В цьому випадку будуть задоволені всі: і експортери, яким не доведеться продавати долари надто дешево, і імпортери, яких нинішній курс долара рятує від збитків.

Річ у тім, що поточна ситуація із блокуванням вантажоперевезень через українсько-польський кордон уже починає позначатися на українській економіці. Зокрема, повідомляють про зростаючі проблеми з постачанням палива в Україну. Зріджений газ, який заходив з боку Польщі, вже почав зростати в ціні: блокування польського кордону призвело до дефіциту та підвищення цін на нього в Україні на 30%. Утримуючи курс долара на низькому рівні, Національний банк надає підтримку імпортерам ПММ, добре розуміючи, що зростання вартості палива миттєво позначиться на всіх галузях.

Щодо готівкового долара, минулого тижня він подешевшав приблизно на 50 копійок. Минулого понеділка в гуртових обмінних пунктах столиці долар продавали по 37,75-37,78 гривень, а в п'ятницю 24 листопада цінник опустили до 37,53-37,55 гривень.

На обід понеділка великі партії готівкового «американця» у Києві продають по 37,59-37,60 гривень. У минулі мирні роки в цей час долар активно купували роздрібні торговельні мережі, які конвертували виручку після Чорної П'ятниці. Зараз вони купують здебільшого безготівковий долар (попит на який сьогодні вищий, ніж у звичайні дні), тому на готівковому курсі це поки що ніяк не позначилося.

Останній тиждень осені на валютному ринку очікується щодо спокійного. Потреба у гривні для оплати обов'язкових платежів та погашення кредитів забезпечить достатню пропозицію валюти, тому різких коливань та зростання курсу долара можна поки що не чекати.

На думку аналітиків порталу «Курс України», діапазон коливань курсу готівкового долара наступного тижня залишиться тим самим: 37,50-38,00 гривень. І лише у грудні можливі істотніші його зміни.