Зеленский: В Одесской области из-за непогоды погибли уже 5 человек

В Одесской области количество погибших из-за непогоды возросло до 5 человек. По меньшей мере, 19 человек пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении.

"В каждом обществе сейчас важно сделать максимум, чтобы мы не теряли жизнь из-за непогоды. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день есть погибшие. Больше всего – в Одесской области, пять человек. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере, 19 человек пострадали.

Всем оказана необходимая помощь. И на государственном, и на региональном уровнях оперативные штабы будут работать, пока не возобновится нормальная ситуация. В настоящее время эпицентр циклона перемещается в северные области – всюду готовы помогать".

Зеленский также отметил, что обесточены были почти 1500 населенных пунктов в 17 областях из-за непогоды. Также президент поблагодарил спасателей, водителей, нацгвардейцев, которые проявили себя в помощи людям во время вьюги.

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