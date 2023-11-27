Зеленський: В Одеській області через негоду загинули вже 5 людей

В Одеській області кількість загиблих через негоду зросла до 5 осіб. Щонайменше 19 людей постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні.

"У кожній громаді зараз важливо зробити максимум, щоб ми не втрачали життя через негоду. На жаль, станом на зараз є загиблі. Найбільше – в Одеській області, пʼять людей. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 19 людей постраждали.

Усім надано необхідну допомогу. І на державному, і на регіональному рівнях оперативні штаби працюватимуть, поки не відновиться нормальна ситуація. Наразі епіцентр циклону переміщується в північні області – всюди готові допомагати".

Зеленський також зазначив, що знеструмлені були майже 1500 населених пунктів у 17 областях через негоду. Також президент подякував рятувальникам, водіям, нацгвардійцям, які проявили себе у допомозі людям під час хуртовини.

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