Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью – ОВА
Утром 28 ноября русские войска ударили по Запорожью. Один человек пострадал.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"В 08:51, во время воздушной тревоги, враг нанес один ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья. В настоящее время тип ракеты уточняется", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер".
По состоянию на данный момент известно об одном легко раненном человеке.
От взрывной волны повреждение получил один из магазинов, расположенных рядом с местом удара.