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Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью – ОВА

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью – ОВА
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Утром 28 ноября русские войска ударили по Запорожью. Один человек пострадал.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"В 08:51, во время воздушной тревоги, враг нанес один ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья. В настоящее время тип ракеты уточняется", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер".

По состоянию на данный момент известно об одном легко раненном человеке.

От взрывной волны повреждение получил один из магазинов, расположенных рядом с местом удара.

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