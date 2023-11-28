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Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю – ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю – ОВА
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Уранці 28 листопада російські війська вдарили по Запоріжжю. Одна людина постраждала.

Про це повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог завдав одного ракетного удару по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. Наразі тип ракети уточнюється", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер".

Станом на зараз, відомо про одну легко поранену людину.

Від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.

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