Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю – ОВА
Уранці 28 листопада російські війська вдарили по Запоріжжю. Одна людина постраждала.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог завдав одного ракетного удару по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. Наразі тип ракети уточнюється", – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер".
Станом на зараз, відомо про одну легко поранену людину.
Від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.