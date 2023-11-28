В Харьковской области водитель насмерть сбил двух военных

На Харьковщине полиция инкриминирует совершение двух преступлений водителю, который совершил смертельный наезд на двух военнослужащих.﻿ Об этом заявили в полиции Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября около 20:00 в районе перекрестка автодороги "Дергачи-Золочев" с поселком Первомайское Золочевской общины.

Водитель "Subaru Forester", двигаясь в сторону Золочева, наехал на военнослужащих, которые стояли на обочине впереди припаркованного автомобиля "Volkswagen Golf".

После совершения ДТП водитель скрылся с места, не оказав помощь пострадавшим. Один пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП, второй с тяжелыми травмами был госпитализирован. Через несколько дней не приходя в сознание, он скончался в больнице.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний мужчина, который несколько дней скрывался от правоохранителей.

Сейчас он задержан. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Мужчине сообщено о подозрении в оставлении в опасности и нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.