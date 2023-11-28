На Харківщині водій на смерть збив двох військових

На Харківщині поліція інкримінує вчинення двох злочинів водію, який скоїв смертельний наїзд на двох військовослужбовців.﻿﻿ Про це заявили в поліції Харківської області, повідомляє Українська правда.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада близько 20:00 в районні перехрестя автошляху "Дергачі-Золочів" із селищем Першотравневе Золочівської громади.

Водій "Subaru Forester", рухаючись у бік Золочева, наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля "Volkswagen Golf".

Після скоєння ДТП водій втік з місця, не надавши допомогу постраждалим. Один постраждалий від отриманих травм помер на місці ДТП, другий з тяжкими травмами був ушпиталений. За кілька днів не приходячи до тями, він помер у лікарні.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний чоловік, який кілька днів переховувався від правоохоронців.

Наразі його затримали. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Чоловіку повідомлено про підозру в залишенні в небезпеці та порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.