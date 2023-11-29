В Украине днем зафиксировали дефицит электроэнергии

Сегодня, 29 ноября, с 13:00 в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Об этом заявили в НАЭК "Укрэнерго", сообщает Лига.Бизнес.

Причина дефицита – стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов.

Электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей. Солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте.

"В энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация. Это означает, что потребителям сегодня утром и в течение дня нужно больше электроэнергии, чем могут произвести все украинские электростанции. Экономно потребляйте электроэнергию в течение всего дня до 18:00" , — призывают в "Укрэнерго".

Экономное потребление не означает, что нужно выключить все в доме и сидеть в темноте. Достаточно выключить свет там, где он в этот момент не нужен и внимательно отнестись к пользованию мощными электроприборами.