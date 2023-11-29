В енергосистемі вдень зафіксували дефіцит – "Укренерго"

Сьогодні, 29 листопада, з 13:00 в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Про це заявили в НАЕК "Укренерго", повідомляє ЛігаБізнес.

Причина дефіциту – стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення до мережі тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів.

Електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовольнити потреби споживачів. Сонячні електростанції майже не працюють через хмарність у всіх регіонах, а на теплових електростанціях деякі блоки ще знаходяться в ремонті.

"В енергосистемі зараз склалася важка ситуація. Це означає, що споживачам сьогодні вранці та протягом дня потрібно більше електроенергії, ніж можуть виробити всі українські електростанції. Економно споживайте електроенергію протягом усього дня до 18:00" , – закликають в "Укренерго".

Економне споживання не означає, що потрібно вимкнути все в будинку та сидіти у темряві. Достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібне й уважно поставитися до користування потужними електроприладами.