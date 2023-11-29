BingX Wealth позволяет экономить USDT как фьючерсную маржу

BingX﻿, ведущая мировая криптовалютная биржа, объявила о новаторской инновации, позволяющей пользователям использовать свои сбережения BingX Wealth как маржу для фьючерсной торговли. Этот шаг позволяет пользователям BingX оптимизировать свои фьючерсные позиции, одновременно наслаждаясь двойными преимуществами активной торговли и разумного управления финансами.

Благодаря этой новой функции пользователи BingX могут использовать свои сбережения в USDT как на счетах с гибким, так и на фиксированным сроком, как маржу в торговле фьючерсами. Ключевым преимуществом этого развития является постоянное начисление процентов на эти сбережения, даже если возникают плавающие убытки от фьючерсных позиций. Следует отметить, что данная функция сейчас доступна исключительно для торговли бессрочными фьючерсами. BingX разумно определяет максимальную сумму сбережений, которую можно использовать в качестве маржи, отдавая приоритет долговременным сбережениям для обеспечения гибкости. BingX применяет 100% ставку финансирования для соответствующих инвестиционных продуктов, что значительно выше средней рыночной ставки.

Пользователи BingX могут рассчитывать на непрерывные процентные доходы, пока учетная запись безопасна для риска. Срочные сбережения остаются на фьючерсном счете по истечении срока действия, а проценты автоматически зачисляются на счет фонда. В случае принудительной ликвидации BingX прекращает начисление процентов, выполняет принудительное погашение и использует сбережения в качестве маржи для компенсации понесенного ущерба. Пользователи обязаны вернуть основную сумму сбережений, использованную в качестве маржи, перед погашением, причем платформа предпочитает гибкость, сначала возвращая финансовый продукт с кратчайшим сроком.

Меган Найволд, руководитель отдела брендинга в BingX, подчеркивает: «Эта инициатива подчеркивает стремление BingX устанавливать высокие планки и постоянно внедрять оригинальные функции, которые предлагают пользователям исключительные возможности. Предоставляя нашим пользователям возможность использовать свои сбережения BingX Wealth как маржу фьючерсной торговли, мы не только способствует более надежной торговле, но и максимизирует потенциальные прибыли в быстроразвивающейся криптоландшафте».

BingX Wealth предлагает интегрированное решение для управления активами, особенно сосредоточенное на максимизации возврата недоиспользованных средств. В настоящее время он предоставляет различные варианты сбережений, включая гибкие и фиксированные планы для основных криптовалют, таких как BTC, ETH и USDT, с привлекательной годовой процентной доходностью и надежной гарантией основной суммы.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей биржей криптовалют, обслуживающей более 5 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, производные инструменты, копитрейдинг﻿ и управление активами – все это разработано для потребностей развивающихся пользователей от начинающих до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, предоставляющую пользователям инновационные инструменты и функции для усовершенствования своих навыков торговли.