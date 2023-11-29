BingX Wealth дозволяє заощаджувати USDT як ф’ючерсну маржу

BingX, провідна світова криптовалютна біржа, оголосила про новаторську інновацію, яка дозволяє користувачам використовувати свої заощадження BingX Wealth як маржу для ф’ючерсної торгівлі. Цей крок дає змогу користувачам BingX оптимізувати свої ф’ючерсні позиції, одночасно насолоджуючись подвійними перевагами активної торгівлі та розумного управління фінансами.

Завдяки цій новій функції користувачі BingX можуть використовувати свої заощадження в USDT, як на рахунках з гнучким, так і на фіксованим терміном, як маржу в торгівлі ф’ючерсами. Ключовою перевагою цього розвитку є постійне нарахування відсотків на ці заощадження, навіть якщо виникають плаваючі збитки від ф’ючерсних позицій. Слід зазначити, що ця функція зараз доступна виключно для торгівлі безстроковими ф’ючерсами. BingX розумно визначає максимальну суму заощаджень, яку можна використати як маржу, віддаючи пріоритет довготривалим заощадженням для забезпечення гнучкості. BingX застосовує 100% ставку фінансування для відповідних інвестиційних продуктів, що значно вище, ніж середня ринкова ставка.

Користувачі BingX можуть розраховувати на безперервні процентні доходи, доки обліковий запис є безпечним для ризику. Строкові заощадження залишаються на ф’ючерсному рахунку після закінчення терміну дії, а відсотки автоматично зараховуються на їхній рахунок фонду. У разі примусової ліквідації BingX припиняє нарахування відсотків, виконує примусове погашення та використовує заощадження як маржу для компенсації понесених збитків. Користувачі зобов’язані повернути основну суму заощаджень, використану як маржу, перед погашенням, причому платформа віддає перевагу гнучкості, спочатку повертаючи фінансовий продукт із найкоротшим терміном.

Меган Найволд, керівник відділу брендингу в BingX, підкреслює: «Ця ініціатива підкреслює прагнення BingX встановлювати високі планки та постійно впроваджувати оригінальні функції, які пропонують користувачам виняткові можливості. Надаючи нашим користувачам можливість використовувати свої заощадження BingX Wealth як маржу ф’ючерсної торгівлі, ми не тільки сприяє більш надійній торгівлі, але й максимізує потенційні прибутки в криптоландшафті, що швидко розвивається».

BingX Wealth пропонує інтегроване рішення для управління активами, особливо зосереджене на максимізації повернення недовикористаних коштів. Наразі він надає різноманітні варіанти заощаджень, включаючи як гнучкі, так і фіксовані плани для основних криптовалют, таких як BTC, ETH і USDT, із привабливою річною відсотковою прибутковістю та надійною гарантією основної суми.

Про BingX

BingX, заснована в 2018 році, є провідною біржею криптовалют, яка обслуговує понад 5 мільйонів користувачів у всьому світі. BingX пропонує різноманітні продукти та послуги, включаючи спот, похідні інструменти, копітрейдинг та управління активами – усе це розроблено для потреб користувачів, що розвиваються, від початківців до професіоналів. BingX прагне надати надійну платформу, яка надає користувачам інноваційні інструменти та функції для вдосконалення своїх навичок торгівлі.