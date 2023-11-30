РФ потеряла за сутки почти 1200 военных и 28 бронемашин – Генштаб
За сутки Россия потеряла в Украине около 1180 своих военных, 13 танков, 28 бронемашин, 10 беспилотников оперативно-тактического уровня и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 328 760 (+1 180) человек,
- танков − 5 551 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 10 340 (+28) ед,
- артиллерийских систем − 7 909 (+1) ед,
- РСЗО − 910 (+0) ед,
- средств ПВО − 600 (+0) ед,
- самолетов − 323 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 954 (+10) ед,
- крылатых ракет − 1 567 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 361 (+13) ед,
- специальной техники – 1 124 (+3) ед.