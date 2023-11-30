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РФ втратила за добу майже 1200 військових і 28 бронемашин – Генштаб

РФ втратила за добу майже 1200 військових і 28 бронемашин – Генштаб
Фото: Facebook

За добу Росія втратила в Україні приблизно 1180 своїх військових, 13 танків, 28 бронемашин, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 328 760 (+1 180) осіб,  
  • танків − 5 551 (+13) од,
  • бойових броньованих машин − 10 340 (+28) од,
  • артилерійських систем − 7 909 (+1) од,
  • РСЗВ − 910 (+0) од,
  • засобів ППО − 600 (+0) од,
  • літаків − 323 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 954 (+10) од,
  • крилатих ракет − 1 567 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 361 (+13) од,
  • спеціальної техніки − 1 124 (+3) од.

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