РФ втратила за добу майже 1200 військових і 28 бронемашин – Генштаб
За добу Росія втратила в Україні приблизно 1180 своїх військових, 13 танків, 28 бронемашин, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 328 760 (+1 180) осіб,
- танків − 5 551 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 10 340 (+28) од,
- артилерійських систем − 7 909 (+1) од,
- РСЗВ − 910 (+0) од,
- засобів ППО − 600 (+0) од,
- літаків − 323 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 954 (+10) од,
- крилатих ракет − 1 567 (+0) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 361 (+13) од,
- спеціальної техніки − 1 124 (+3) од.