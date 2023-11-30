СБУ проводит обыски в Почаевской лавре – источники

В четверг 30 ноября Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской лавре на Тернопольщине.﻿﻿ Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

По словам собеседника, утром четверга сотрудники СБУ наведались с обысками в Почаевскую лавру, которая принадлежит УПЦ МП.

Как объясняет источник издания, предварительная причина визита - распространение российской идеологии представителями лавры.

В свою очередь в пресс-службе СБУ детали пообещали позже.