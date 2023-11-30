СБУ проводить обшуки в Почаївській лаврі – джерела

У четвер 30 листопада Служба безпеки України проводить обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині.﻿ Про це розповіло джерело в правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

За словами співрозмовника, зранку четверга співробітники СБУ навідалися з обшуками у Почаївську лавру, яка належить УПЦ МП.

Як пояснює джерело видання, попередня причина візиту – поширення російської ідеології представниками лаври.

Своєю чергою в пресслужбі СБУ деталі пообіцяли згодом.