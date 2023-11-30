Маск "послал" бренды, которые отказались от рекламы в соцсети Х
Миллиардер, владелец соцсети X Илон Маск использовал нецензурную лексику, критикуя бренды, которые сняли свою рекламу на платформе после скандального поста Маска, в котором он поддержал антисемитскую теорию заговора. Об этом пишет The New York Times, сообщает Экономическая правда.
Маск извинился за свой пост на саммите DealBook в Нью-Йорке в среду, но заявил, что рекламодатели пытались его "шантажировать".
"Его послание для этих брендов было простым: "Не рекламируйте", и он несколько раз использовал ненормативную лексику, чтобы подчеркнуть свою мысль", - подчеркивает издание.
Как отмечает NYT, около 200 крупных рекламодателей, включая Disney, Apple и IBM, прекратили тратить средства на рекламу в X после того, как Маск согласился с постом, который обвинял еврейские общины в разжигании "ненависти к белым".
Если замораживание рекламных контрактов продолжится, это может стоить компании до 75 миллионов долларов в этом квартале, свидетельствуют внутренние документы, с которыми ознакомилась The New York Times.
Хотя Маск признал, что длительный бойкот может привести к банкротству X, он предположил, что общественность будет обвинять бренды, а не его в крахе компании.
Миллиардер также признал, что он не должен был отвечать на тот антисемитский пост и "должен был написать более подробно, что имел в виду".