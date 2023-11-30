Маск "послав" бренди, які відмовилися від реклами в соцмережі Х

Мільярдер, власник соцмережі X Ілон Маск використав нецензурну лексику, критикуючи бренди, які зняли свою рекламу на платформі після скандального допису Маска, в якому він підтримав антисемітську теорію змови.﻿ Про це пише The New York Times, повідомляє Економічна правда.

Маск вибачився за свій пост на саміті DealBook у Нью-Йорку в середу, але заявив, що рекламодавці намагалися його "шантажувати".

"Його послання для цих брендів було простим: "Не рекламуйте", і він кілька разів використав ненормативну лексику, щоб підкреслити свою думку" , - підкреслює видання.

Як зазначає NYT, близько 200 великих рекламодавців, включаючи Disney, Apple та IBM, припинили витрачати кошти на рекламу в X після того, як Маск погодився з постом, який звинувачував єврейські громади в розпалюванні "ненависті до білих".

Якщо заморожування рекламних контрактів продовжиться, це може коштувати компанії до 75 мільйонів доларів у цьому кварталі, свідчать внутрвшні документи, з якими ознайомилася The New York Times.

Хоча Маск визнав, що тривалий бойкот може призвести до банкруства X, він припустив, що громадськість звинувачуватиме бренди, а не його в краху компанії.

Мільярдер також визнав, що він не повинен був відповідати на той антисемітський пост і "повинен був написати більш докладно, що мав на увазі".