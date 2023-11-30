Банк «Пивденный»: реальная помощь торговым компаниям в военное время
Сегодня все представители бизнеса вынуждены существовать в новых условиях, к которым не были готовы ранее. Война заставила всех искать эффективные пути для сохранения стабильной работы предприятия или компании. В том числе это относится к ритейлерам. К счастью, многие банковские структуры Украины поддержали локальных предпринимателей, устроив им кредитные каникулы и системно важный банк «Пивденный» не является исключением. Это позволило представителя ритейла и других сфер адаптироваться к новым условиям и продолжить деятельность, что крайне важно для экономики Украины.
Сегодня финансовые эксперты и акционеры банка «Пивденный» продолжают поддерживать украинский бизнес и предлагают ритейлерам выгодные условия сотрудничества в военное время.
«Пивденный»: услуги для ритейлеров
Банк предлагает следующие услуги для юридических лиц и частных предпринимателей:
- тарифный пакет «Универсальный» с возможностью открытия и обслуживания текущих счетов в национальной и иностранной валютах;
- выгодные условия кредитования;
- торговый эквайринг — возможность оплаты банковскими картами Visa, Mastercard и «Простир», что способствует привлечению новых клиентов и увеличению торгового оборота;
- бесплатное обучение персонала правилам обслуживания платежных карт. Это дает возможность снизить расходы на инкассацию и хранение наличных средств.
- зарплатный проект для сотрудников компании, что позволяет работникам пользоваться услугами банка;
- овердрафт — эффективный способ для ритейлеров пополнить оборотные средства и финансировать текущую деятельность.
Это далеко не все финансовые решения от банка «Пивденный».
Краткая справка. Компания возникала в 1993 году. Банк «Пивденный» владелец — Юрий Родин (Латвия) и Марк Беккер. На сегодняшний день компания занимает третье место среди банков Украины с частным капиталом по объему активов.