Банк «Південний»: реальна допомога торговим компаніям у воєнний час

Сьогодні всі представники бізнесу змушені існувати у нових умовах, до яких не були готові раніше. Війна змусила всіх шукати ефективні шляхи збереження стабільної роботи підприємства чи компанії. У тому числі це стосується ритейлерів. На щастя, багато банківських структур України підтримали локальних підприємців, влаштувавши їм кредитні канікули і системно важливий банк «Південний» не є винятком. Це дозволило представнику ритейлу та інших сфер адаптуватися до нових умов та продовжити діяльність, що є вкрай важливим для економіки України.

Сьогодні фінансові експерти та акціонери банку «Південний» продовжують підтримувати український бізнес та пропонують ритейлерам вигідні умови співпраці у воєнний час.

«Південний»: послуги для ритейлерів

Банк пропонує такі послуги для юридичних осіб та приватних підприємців:

тарифний пакет «Універсальний» з можливістю відкриття та обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валютах;

вигідні умови кредитування;

торговельний еквайринг — можливість оплати банківськими картками Visa, Mastercard та «Простір», що сприяє залученню нових клієнтів та збільшення торговельного обороту;

безкоштовне навчання персоналу правилам обслуговування платіжних карток. Це дає можливість знизити витрати на інкасацію та зберігання готівки.

зарплатний проєкт для співробітників компанії, що дозволяє працівникам користуватись послугами банку;

овердрафт - ефективний спосіб для ритейлерів поповнити оборотні кошти та фінансувати поточну діяльність.

Це далеко не всі фінансові рішення від банку «Південний».

Коротка довідка. Компанія виникала 1993 року. Банк «Південний» власник - Юрій Родін (Латвія) та Марк Беккер. На сьогодні компанія посідає третє місце серед банків України із приватним капіталом за обсягом активів.