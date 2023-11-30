В ноябре Украина получила наименьшее внешнее финансирование за последние полгода

В ноябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около 2 млрд долларов США внешнего финансирования, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Среди доноров в ноябре 2023 года стали:

Европейский Союз - 1,6 млрд долларов США;

Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка - 400 млн долларов США;

Всемирный банк - 5 млн долларов США.

При этом, средства от ЕС - это уже десятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе достигает 18 млрд евро, из которых Украина уже получила 16,5 млрд евро.

Срок погашения кредита составляет 35 лет, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС. Эти средства предоставляются на льготных условиях и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения.

Гарантия Великобритании - часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Срок погашения этого кредита - 19 лет с 5-летним льготным периодом. Общий объем финансовой помощи под гарантию Великобритании в текущем году достигает 1 млрд долларов США.

Финансирование от Всемирного банка является займом МБРР в рамках проекта Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine). В рамках совместного с МБРР проекта в 2023 году уже привлечено около 50 млн долларов США.

Напоминаем:

Всего за 11 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около 37,4 млрд долларов США внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.

При этом: