У листопаді Україна отримала найменше зовнішнє фінансування за останні пів року

У листопаді 2023 року до державного бюджету України надійшло близько 2 млрд доларів США зовнішнього фінансування, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Серед донорів у листопаді 2023 року стали:

Європейський Союз – 1,6 млрд доларів США;

Гарантія Великобританії через механізм Світового банку – 400 млн доларів США;

Світовий банк – 5 млн доларів США.

При цьому, кошти від ЄС – це вже десятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою сягає 18 млрд євро, із яких Україна вже отримала 16,5 млрд євро.:

Термін погашення кредиту складає 35 років, відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС. Ці кошти надаються на пільгових умовах та спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я.

Гарантія Великої Британії – частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Термін погашення цього кредиту - 19 років із 5-річним пільговим періодом. Загальний обсяг фінансової допомоги під гарантію Великої Британії у поточному році сягає 1 млрд доларів США.

Фінансування від Світового банку є позикою МБРР в рамках проєкту Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine). У рамках спільного з МБРР проєкту у 2023 році вже залучено близько 50 млн доларів США.

Нагадуємо:

Загалом за 11 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько 37,4 млрд доларів США зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.

При цьому: