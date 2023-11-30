Российские войска запустили ударные дроны в направлении Украины

Российские войска, которые базируются в оккупированном Крыму, осуществили запуск ударных дронов типа "Шахед" в направлении материковой Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" с Чауды (Крым)".

Воздушники посоветовали следить за их сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Что предшествовало: 29 ноября в оккупированном Крыму в результате непогоды упал ударный дрон Shahed, запущенный российскими захватчиками по югу Украины.