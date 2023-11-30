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Російські війська запустили ударні дрони у напрямку України

Російські війська запустили ударні дрони у напрямку України
Фото: Telegram

Російські війська, які базуються в окупованому Криму, здійснили запуск ударних дронів типу "Шахед" у напрямку материкової України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

"Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Чауди (Крим)".

Повітряники порадили слідкувати за їхніми повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Інформація оновлюється

Що передувало: 29 листопада в окупованому Криму внаслідок негоди впав ударний дрон Shahed, запущений російськими загарбниками по півдню Україні.

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