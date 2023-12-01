Оккупанты ударили по Кривому Рогу, на Николаевщине упали обломки "Шахедов"

Ночью 1 декабря российские оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу, а обломки сбитых "Шахедов" повредили складские помещения, ангары и технику в Николаевской области, сообщает Украинская правда.

"Ночью российская армия дважды била по Никопольскому району. Сначала из тяжелой артиллерии обстреляла Мировскую общину. Затем − Красногригорьевскую. Туда прилетело более полудесятка снарядов. Люди не пострадали.

Ракетой захватчики попали по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются. Впрочем, известно, что обошлось без жертв" , – сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью 1 декабря ПВО на Николаевщине сбила семь вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136".

В Баштанском районе в результате атаки "Шахедов" на агропредприятиях повреждены складское здание, ангар и сельскохозяйственная техника. Но пострадавших, по словам Кима, нет.