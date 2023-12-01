Окупанти вдарили по Кривому Рогу, на Миколаївщині впали уламки "Шахедів"
Уночі 1 грудня російські окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу, а уламки збитих "Шахедів" пошкодили складські приміщення, ангари і техніку у Миколаївській області, повідомляє Українська правда.
"Уночі російська армія двічі била по Нікопольському району. Спершу з важкої артилерії обстріляла Мирівську громаду. Потім – Червоногригорівську. Туди прилетіло більш ніж півдесятка снарядів. Люди неушкоджені.
Ракетою загарбники поцілили по Кривому Рогу. Наслідки атаки уточнюються. Втім, відомо, що минулося без жертв", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі 1 грудня ППО на Миколаївщині збила сім ворожих БпЛА типу "Shahed-131/136".
У Баштанському районі внаслідок атаки "Шахедів" на агропідприємствах пошкоджені складська будівля, ангар і сільськогосподарська техніка. Але постраждалих, за словами Кіма, немає.