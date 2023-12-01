Почти 50% украинцев ожидают, что зимой ситуация на фронте улучшится

46% украинцев ожидают, что зимой ситуация на фронте улучшится, в то же время 34% опрошенных убеждены, что ухудшится состояние экономики. ﻿﻿Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 22-23 ноября, сообщает Украинская правда.

"Ожидания относительно ситуации на фронте являются наиболее оптимистичными: в улучшение верят 46%. По пессимистическим ожиданиям лидирует экономика: 34% респондентов ожидают ухудшения в этой сфере, 43% − не ждут никаких изменений. Сфера энергетики оценивается как такая, что улучшится (17%) или останется без изменений (43%)" , – говорится в сообщении.

Молодежь в возрасте 18-35 лет является сравнительно более критичной в оценке ситуации на фронте − в ее улучшение верит 38%, тогда как среди старших людей в возрасте 51+ в положительное развитие событий верит 52%.

Больше всего ухудшения ситуации в экономике ожидают киевляне − 49%. Социологи отмечают: чем моложе и обеспеченнее респонденты, тем выше среди них доля людей с негативными ожиданиями относительно экономики.

Но когда речь идет об изменениях личного положения дел зимой, то негативных ожиданий больше среди более бедных. Среди бедных граждан 28% ожидают ухудшения своего положения, среди обеспеченных − таких только 7%.

В целом среди всех в личном положении 64% респондентов ожидают отсутствия изменений, 16% − улучшения, 17% − ухудшения.

Говоря о потенциальной ситуации с энергоснабжением, 41% опрошенных считает, что ситуация будет лучше по сравнению с прошлым годом, еще 49% убеждены, что будет такой же как в прошлом году.

В общем, 51% респондентов ожидают, что ситуация в целом в Украине этой зимой останется неизменной, еще 25% ожидают зимой улучшения, 21% − ухудшения.

"Более позитивные прогнозы относительно ситуации в целом преобладают среди жителей центральных регионов, пожилых людей и бедных: среди них примерно треть верят в улучшение" , − отмечают социологи.

Исследование проходило 22-23 ноября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.