Майже 50% українців очікують, що взимку ситуація на фронті покращає

46% українців очікують, що взимку ситуації на фронті покращиться, водночас 34% опитаних переконані, що погіршиться стан економіки. ﻿﻿Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 22-23 листопада, повідомляє Українська правда.

"Очікування стосовно ситуації на фронті є найбільш оптимістичними: у покращення вірять 46%. За песимістичними очікуваннями лідирує економіка: 34% респондентів очікують на погіршення у цій сфері, 43% − не чекають жодних змін. Сфера енергетики оцінюється як така, що покращиться (17%) або залишиться без змін (43%)" , – йдеться в повідомленні.

Молодь віком 18-35 є порівняно більш критичною в оцінці ситуації на фронті – у її покращення вірить 38%, тоді як серед старших людей віком 51+ у позитивний розвиток подій вірить 52%.

Найбільше на погіршення ситуації в економіці очікують кияни − 49%. Соціологи відзначають: чим молодші та забезпеченіші респонденти, тим вища серед них частка людей з негативними очікуваннями стосовно економіки.

Але коли мова йде про зміни особистого стан справ взимку, то негативних очікувань більше серед бідніших. Серед бідних громадян 28% очікують погіршення свого становища, серед забезпечених − таких лише 7%.

Загалом серед усіх у особистому становищі 64% респондентів очікують відсутності змін, 16% – покращення, 17% – погіршення.

Щодо потенційної ситуації з енергопостачанням, то 41% опитаних вважає, що ситуація буде кращою порівняно з минулим роком, ще 49% переконані, що буде такою ж як минулого року.

Загалом, 51% респондентів очікують, що ситуація загалом в Україні цієї зими залишиться незмінною, ще 25% очікують взимку на покращення, 21% − погіршення.

"Більш позитивні прогнози стосовно ситуації загалом переважають серед жителів центральних регіонів, старших людей та бідних: серед них приблизно третина вірять у покращення" , − зазначають соціологи.

Дослідження тривало 22-23 листопада. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1000 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.