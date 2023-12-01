Ракетный удар по Новогродовке: количество погибших выросло

В Новогродовке Донецкой области нашли тела еще двух погибших в результате российского ракетного удара. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, сообщает Радио Свобода.

"Продолжается поисковая операция в Новогродовке - найдены тела еще двух погибших в результате удара накануне" , - сообщил он.

Таким образом, количество жертв удара выросло до четырех.

Войска РФ 30 ноября обстреляли многоэтажное здание в Новогродовке Донецкой области. Из-за обстрела погибли два человека. В МВД сообщали, что под завалами еще может оставаться семья: 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.

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