Ракетний удар по Новогродівці: кількість загиблих зросла
У Новогродівці на Донеччині знайшли тіла ще двох загиблих внаслідок російського ракетного удару. Про це заявив виконувач обов’язки голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, повідомляє Радіо Свобода.
"Триває пошукова операція в Новогродівці – знайдено тіла ще двох загиблих унаслідок удару напередодні", – повідомив він.
Таким чином, кількість жертв удару зросла до чотирьох.
Війська РФ 30 листопада обстріляли багатоповерховий будинок у Новогродівці на Донеччині. Через обстріл загинули дві людини. У МВС повідомляли, що під завалами ще може залишатися родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік і 8-річна дівчинка.
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