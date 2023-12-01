Кабмин продлил ежемесячные доплаты к пенсиям: кто и сколько может получать

Кабинет министров Украины принял решение продолжить программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Продолжаем программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту" , - сказал Шмыгаль.

Таким образом, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и старше, получат ежемесячную доплату к пенсии в размере 570 гривен.

Пенсионеры в возрасте 75-80 лет получат 456 гривен, а в возрасте 70-75 лет - дополнительные 300 гривен ежемесячно.

Тарифы, пенсии и субсидии в декабре

В этом месяце в Украине не запланировано повышение пенсий и тарифов на коммуналку. Однако некоторые получатели субсидий могут рассчитывать на дополнительные льготы по оплате за отопление, а для пенсионеров предусмотрены индивидуальные надбавки.