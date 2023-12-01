Кабмін продовжив щомісячні доплати до пенсій: хто і скільки може отримувати

Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити програму щомісячних доплат до пенсій за віком, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів.

"Продовжуємо програму щомісячних доплат до пенсій за віком" , - сказав Шмигаль.

Таким чином пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 гривень.

Пенсіонери віком 75-80 років отримають 456 гривень, а віком 70-75 років - додаткові 300 гривень щомісяця.

Тарифи, пенсії та субсидії у грудні

Цього місяця в Україні не заплановано підвищення пенсій та тарифів на комуналку. Проте деякі отримувачі субсидій можуть розраховувати на додаткові пільги для сплати за опалення, а для пенсіонерів передбачені індивідуальні надбавки.