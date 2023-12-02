Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.
Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.
1. Национальный банк существенно смягчил валютные ограничения для бизнеса и населения
Национальный банк продолжает поэтапное ослабление установленных после начала полномасштабного вторжения валютных ограничений. Информация об очередном этапе смягчений появилась на официальном сайте регулятора вечером 30 ноября.
С 1 декабря 2023 года:
- отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений, касающиеся объемов возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению. По оценкам НБУ, это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и, как результат, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка;
- разрешено Экспортно-кредитному агенству (ЭКА) переводить за рубеж средства для возмещения/компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми компаниями, а также для оплаты расходов ЭКА, связанных с проведением подобных операций;
- расширен перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, которые вследствие вооруженной агрессии России против Украины нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами Украины;
- разрешена оплата услуг, необходимых для создания надлежащих условий для обучения студентов за границей. В частности: оплата за проживание, получение визы на период учебы, трансферов от общежития к учебным офисам, питания, страхования, медицинских услуг в случае необходимости предоставления неотложной медицинской помощи.
2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам
Сразу четыре банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.
Как и неделей ранее, единой тенденции не было: банки и снижали, и повышали процентные ставки, регулируя свой депозитный портфель в разных валютах.
РВС Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 16,50 до 16,15% годовых.
Также РВС Банк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США и евро на 3 и 12 месяцев:
на 3 месяца – с 0,45 до 0,50% годовых;
на 12 месяцев – с 1,90 до 2,00% годовых, при этом снизил процентную ставку по депозитам в долларах США и евро на 6 месяцев с 1,55 до 1,35% годовых.
Юнекс Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 17,50 до 17% годовых.
Банк Клиринговый Дом повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15 до 15,35% годовых.
Также банк Клиринговый Дом повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 9 месяцев:
на 3 месяца – с 1,20 до 1,50% годовых;
на 6 месяцев – с 1,50 до 2,50% годовых;
на 9 месяцев – с 1,80 до 2,60% годовых.
Кристалбанк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев:
на 3 месяца – с 2,15 до 2,55% годовых;
на 6 месяцев – с 2,30 до 3,10% годовых;
на 12 месяцев – с 2,65 до 3,30% годовых.
3. ПУМБ запустил сервис «Валютные переводы между близкими родственниками»
ПУМБ объявил о запуске нового сервиса «Валютные переводы между близкими родственниками». Эта услуга позволяет клиентам банка осуществлять мгновенные валютные переводы с собственной карты на карту близкого родственника, который также является клиентом ПУМБ. Переводы возможны в долларах США, евро, английских фунтах стерлингов и польских злотых. Переводы происходят без комиссий и лишних переплат.
Для подтверждения родственных связей необходимо:
- зайти в приложение ПУМБ Online;
- в разделе «Больше» выбрать «Настройки» (шестеренка в верхнем правом углу); - зайти в пункт меня «Родственные связи» и далее выполнять иструкции в приложении.
Максимальная сумма валютного перевода между родственниками – 89 999 гривен в валютном эквиваленте в сутки или 29 999 гривен в эквиваленте за одну операцию.
4. Акция от Укрсиббанка, Mastercard и сети АЗС ОККО
C 1 по 25 декабря 2023 года Укрсиббанк совместно с МПС Mastercard и сетью АЗС ОККО проводят акцию, во время которой можно получить скидку баллами Fishka до 5 гривен на каждом литре топлива.
Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо иметь карту Mastercard от Укрсиббанка или открыть счет во время действия акции, а также иметь карту программы лояльности Fishka. При заправке топливом на ОККО – расплачиваться картой Укрсиббанка.
За каждый литр заправленного топлива в сети АЗС ОККО будет начислена скидка баллами Fishka:
- 5 грн/л за бензин и дизельное топливо;
- 2 грн/л за газ.
Максимальная сумма скидок за месяц – 1000 гривен баллами на карту Fishka.