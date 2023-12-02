Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк существенно смягчил валютные ограничения для бизнеса и населения

Национальный банк продолжает поэтапное ослабление установленных после начала полномасштабного вторжения валютных ограничений. Информация об очередном этапе смягчений появилась на официальном сайте﻿ регулятора вечером 30 ноября.

С 1 декабря 2023 года:

- отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений, касающиеся объемов возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению. По оценкам НБУ, это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и, как результат, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка;

- разрешено Экспортно-кредитному агенству (ЭКА) переводить за рубеж средства для возмещения/компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми компаниями, а также для оплаты расходов ЭКА, связанных с проведением подобных операций;

- расширен перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, которые вследствие вооруженной агрессии России против Украины нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами Украины;

- разрешена оплата услуг, необходимых для создания надлежащих условий для обучения студентов за границей. В частности: оплата за проживание, получение визы на период учебы, трансферов от общежития к учебным офисам, питания, страхования, медицинских услуг в случае необходимости предоставления неотложной медицинской помощи.

2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу четыре банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

Как и неделей ранее, единой тенденции не было: банки и снижали, и повышали процентные ставки, регулируя свой депозитный портфель в разных валютах.

РВС Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 16,50 до 16,15% годовых.

Также РВС Банк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США и евро на 3 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 0,45 до 0,50% годовых;

на 12 месяцев – с 1,90 до 2,00% годовых, при этом снизил процентную ставку по депозитам в долларах США и евро на 6 месяцев с 1,55 до 1,35% годовых.

Юнекс Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 17,50 до 17% годовых.

Банк Клиринговый Дом повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15 до 15,35% годовых.

Также банк Клиринговый Дом повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 1,20 до 1,50% годовых;

на 6 месяцев – с 1,50 до 2,50% годовых;

на 9 месяцев – с 1,80 до 2,60% годовых.

Кристалбанк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 2,15 до 2,55% годовых;

на 6 месяцев – с 2,30 до 3,10% годовых;

на 12 месяцев – с 2,65 до 3,30% годовых.

3. ПУМБ запустил сервис «Валютные переводы между близкими родственниками»

ПУМБ объявил о запуске нового сервиса «Валютные переводы между близкими родственниками». Эта услуга позволяет клиентам банка осуществлять мгновенные валютные переводы с собственной карты на карту близкого родственника, который также является клиентом ПУМБ. Переводы возможны в долларах США, евро, английских фунтах стерлингов и польских злотых. Переводы происходят без комиссий и лишних переплат.

Для подтверждения родственных связей необходимо:

- зайти в приложение ПУМБ Online;

- в разделе «Больше» выбрать «Настройки» (шестеренка в верхнем правом углу); - зайти в пункт меня «Родственные связи» и далее выполнять иструкции в приложении.

Максимальная сумма валютного перевода между родственниками – 89 999 гривен в валютном эквиваленте в сутки или 29 999 гривен в эквиваленте за одну операцию.

4. Акция от Укрсиббанка, Mastercard и сети АЗС ОККО

C 1 по 25 декабря 2023 года Укрсиббанк совместно с МПС Mastercard и сетью АЗС ОККО проводят акцию, во время которой можно получить скидку баллами Fishka до 5 гривен на каждом литре топлива.

Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо иметь карту Mastercard от Укрсиббанка или открыть счет во время действия акции, а также иметь карту программы лояльности Fishka. При заправке топливом на ОККО – расплачиваться картой Укрсиббанка.

За каждый литр заправленного топлива в сети АЗС ОККО будет начислена скидка баллами Fishka:

- 5 грн/л за бензин и дизельное топливо;

- 2 грн/л за газ.

Максимальная сумма скидок за месяц – 1000 гривен баллами на карту Fishka.