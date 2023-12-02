Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк суттєво пом'якшив валютні обмеження для бізнесу та населення

Національний банк продовжує поетапне ослаблення встановлених після початку повномасштабного вторгнення валютних обмежень. Інформація про черговий етап пом'якшень з'явилася на офіційному сайті регулятора ввечері 30 листопада.

З 1 грудня 2023 року:

- скасовано всі обмеження для банків та небанківських фінансових установ щодо обсягів можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. За оцінками НБУ, це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами та, як результат, стабілізації курсових очікувань та підвищенню стійкості валютного ринку;

- дозволено Експортно-кредитній агенції (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування/компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими компаніями, а також для оплати витрат ЕКА, пов'язаних із проведенням таких операцій;

- розширено перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам, включаючи учасників бойових дій, які внаслідок збройної агресії Росії проти України потребують лікування чи відновлення здоров'я за межами України;

- дозволено оплату послуг, необхідних для створення належних умов для навчання студентів за кордоном. Зокрема: оплата за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг у разі потреби надання невідкладної медичної допомоги.

2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу чотири банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

Як і тижнем раніше, єдиної тенденції не було: банки і знижували, і підвищували процентні ставки, регулюючи свій депозитний портфель у різних валютах.

РВС Банк знизив процентну ставку за депозитами у гривні на 12 місяців з 16,50 до 16,15% річних.

Також РВС Банк підвищив процентні ставки за депозитами в доларах США та євро на 3 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 0,45% до 0,50% річних;

на 12 місяців - з 1,90 до 2,00% річних, при цьому знизив відсоткову ставку за депозитами в доларах США та євро на 6 місяців з 1,55 до 1,35% річних.

Юнекс Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 17,50 до 17% річних.

Банк Кліринговий Дім підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15 до 15,35% річних.

Також банк Кліринговий Дім підвищив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 3,6 та 9 місяців:

на 3 місяці – з 1,20% до 1,50% річних;

на 6 місяців – з 1,50 до 2,50% річних;

на 9 місяців – з 1,80 до 2,60% річних.

Кристалбанк підвищив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 2,15% до 2,55% річних;

на 6 місяців – з 2,30 до 3,10% річних;

на 12 місяців – з 2,65 до 3,30% річних.

3. ПУМБ запустив сервіс «Валютні перекази між близькими родичами»

ПУМБ оголосив про запуск нового сервісу "Валютні перекази між близькими родичами". Ця послуга дозволяє клієнтам банку здійснювати миттєві валютні перекази із власної картки на картку близького родича, який також є клієнтом ПУМБ. Переклади можливі у доларах США, євро, англійських фунтах стерлінгів та польських злотих. Переклади відбуваються без комісій та зайвих переплат.

Для підтвердження родинних зв'язків необхідно:

- зайти до програми ПУМБ Online;

- у розділі «Більше» вибрати «Налаштування» (шестерня у верхньому правому кутку); - зайти в пункт мене «Рідневі зв'язки» і далі виконувати іструкції у додатку.

Максимальна сума валютного переказу між родичами – 89999 гривень у валютному еквіваленті на добу або 29999 гривень в еквіваленті за одну операцію.

4. Акція від Укрсиббанку, Mastercard та мережі АЗС ОККО

З 1 по 25 грудня 2023 року Укрсиббанк спільно з МПС Mastercard та мережею АЗС ОККО проводять акцію, під час якої можна отримати знижку балами Fishka до 5 гривень на кожному літрі палива.

Щоб скористатися акційною пропозицією, необхідно мати картку Mastercard від Укрсиббанку або відкрити рахунок під час акції, а також мати картку програми лояльності Fishka. При заправці паливом на ОККО – розплачуватись карткою Укрсиббанку.

За кожен літр заправленого палива в мережі АЗС ОККО буде нараховано знижку балами Fishka:

- 5 грн/л за бензин та дизельне паливо;

– 2 грн/л за газ.

Максимальна сума знижок на місяць – 1000 гривень балами на картку Fishka.