Биткоин достиг отметки $40 тысяч – наибольше за 19 месяцев

Стоимость самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin превысила $40 тысяч, что является самым высоким показателем за последние 19 месяцев, сообщает Укринформ.

Согласно данным Coin Metrics, криптовалюта в понедельник в Азии выросла более чем на 4% до 19-месячного максимума и торговалась на уровне 41520 долларов США.

Это первый случай с мая 2022 года, когда биткоин достиг уровня в 40 тысяч долларов. Текущая стоимость биткоина выросла более чем на 145% с начала года.

"Теперь, когда $40 000 было достигнуто впервые почти за 19 месяцев, $48 000 и $52 000, кажется, станут следующими значимыми рубежами" , - сказал соучредитель компании цифровых активов Nexo Антони Тренчев.

Отмечается, что самая популярная криптовалюта в мире растет на фоне ожиданий одобрения биржевого биткоин-фонда и снижения учетной ставки в США.