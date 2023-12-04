Біткоїн досяг позначки $40 тисяч – найбільше за 19 місяців

Вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі Bitcoin перевищила $40 тисяч, що є найвищим показником за останні 19 місяців, повідомляє Укрінформ.

Згідно з даними Coin Metrics, криптовалюта в понеділок в Азії зросла більш ніж на 4% до 19-місячного максимуму та торгувалася на рівні 41 520 доларів США.

Це перший випадок з травня 2022 року, коли біткоїн сягнув рівня у 40 тисяч доларів. Поточна вартість біткоїна зросла більш ніж на 145% з початку року.

"Тепер, коли $40 000 було досягнуто вперше майже за 19 місяців, $48 000 і $52 000, здається, стануть наступними значущими рубежами" , — сказав співзасновник компанії цифрових активів Nexo Антоні Тренчев.

Зазначається, що найпопулярніша криптовалюта у світ росте на тлі очікувань щодо схвалення біржового біткоїн-фонду та зниження облікової ставки в США.