В "Укрэнерго" предупредили о возможном дефиците в энергосистеме в течение недели

Высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в системе. Ситуация в энергосистеме остается сложной. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Лига.Бизнес.

"Утром одна из теплоцентралей на юге остановила работу из-за повреждений при обстреле. В течение суток по разным техническим причинам в аварийный ремонт выведено 5 блоков на тепловых электростанциях в разных регионах" , — говорится в сообщении.

В компании отметили, что солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Диспетчерский центр Укрэнерго пока не прогнозирует в течение суток дефицита в энергосистеме" , — сообщили в компании.

В то же время синоптики предупреждают о постепенном похолодании в течение недели.

"Связанный с этим рост потребления может привести к дефициту электроэнергии в системе. Поэтому для поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме необходимо бережно потреблять электроэнергию" , – отметили в "Укрэнерго".

Экспорт электроэнергии сегодня отсутствует. Импорт осуществляется в течение 1 часа вечером из Словакии и Румынии. Общий объем 82 МВт/час. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

В компании подчеркнули, что лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.

"3 декабря среднесуточная температура была на 1,5 °C выше, чем в предыдущее воскресенье, 26 ноября. Несмотря на стабильную температуру, вечерний максимум потребления вчера был на 3,5% выше, чем 26 ноября. Главная причина – сниженное потребление 26 ноября массовые обесточивания потребителей на юге в минувшие выходные" , – отметили в "Укрэнерго".

По состоянию на утро 4 декабря в Одесской области полностью возобновлено электроснабжение потребителей, обесточенных из-за непогоды 25-26 ноября. Всего из-за непогоды на утро было обесточено 145 населенных пунктов в Житомирской, Львовской, Сумской, Черниговской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 420 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.