В "Укренерго" попередили про можливий дефіцит в енергосистемі впродовж тижня

Висока аварійність енергоблоків та прогнозоване похолодання можуть спричинити дефіцит у системі. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє ЛігаБізнес.

"Вранці одна з теплоцентралей на півдні зупинила роботу через пошкодження під час обстрілу. Протягом доби з різних технічних причин в аварійний ремонт виведено 5 блоків на теплових електростанціях у різних регіонах" , — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні.

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Диспетчерський центр Укренерго поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі" , — повідомили у компанії.

Водночас синоптики попереджають про поступове похолодання протягом тижня.

"Пов’язане з цим зростання споживання може призвести до дефіциту електроенергії в системі. Тому для підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі необхідно ощадливо споживати електроенергію" , — зазначили в "Укренерго".

Експорт електроенергії сьогодні відсутній. Імпорт здійснюється протягом 1 години ввечері зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 82 МВт/год. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.

У компанії наголосили, що ліміти споживання не запроваджувались. Графіки відключень не запроваджували та не прогнозують.

"3 грудня середньодобова температура була на 1,5 °C вище, ніж у попередню неділю, 26 листопада. Попри стабільну температуру, вечірній максимум споживання вчора був на 3,5% вище, ніж 26 листопада. Головна причина – знижене споживання 26 листопада через масові знеструмлення споживачів на півдні минулими вихідними" , — зазначили в "Укренерго".

Станом на ранок 4 грудня в Одеській області повністю відновлено електропостачання споживачів, знеструмлених через негоду 25-26 листопада. Загалом через негоду на ранок було знеструмлено 145 населених пунктів у Житомирській, Львівській, Сумській, Чернігівській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 420 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.